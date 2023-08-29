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Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
Під час нарахування допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу
Фото: Pexels

Із початку 2024 року розмір допомоги зросте

Із початку наступного року Німеччина підвищить соціальні виплати, у т.ч. ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією. Про це повідомляє на tagesschau.de.

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи. Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.

З початку 2024 року розмір допомоги зросте. Зокрема, нові суми виплат будуть такі:

  • батьки-одинаки або самотні дорослі – 563 євро (зараз 502 євро);
  • діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро);
  • діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро);
  • діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро);

Під час нарахування допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу.

До відома, Нова Зеландія надаватиме посвідку на проживання тим українцям, що прибули до країни за спеціальною візою, запровадженою після початку повномасштабної війни. 

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Теги: Німеччина житло безробіття біженці соцвиплати

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