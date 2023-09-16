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Росіяни активно готуються до мобілізації на окупованих територіях

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни активно готуються до мобілізації на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

У Херсонській області «військкомат» вже розробив мобілізаційний план та почав видачу повісток офіцерам запасу

На тимчасово окупованих територіях, включаючи Херсонську область, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Звіти свідчать, що в Херсонській області «військкомат» вже розробив мобілізаційний план та почав видачу повісток офіцерам запасу. Робота «військкоматів» ґрунтується на інформації, отриманій від мешканців під час фальшивих виборів та роздачі продуктових наборів.

Водночас на Донеччині під час «виборів» роздали 100 повісток. Також військкомати активно збирають дані про осіб 2006 року народження з прицілом на мобілізацію у 2024 році.

«Зауважимо, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців», – підсумували в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. 

До слова, Кремль вагається щодо нової хвилі мобілізації та чергового призову на військову службу, оскільки вони стурбовані можливим негативним реакціями у суспільстві. 

Читайте також: Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування
Теги: мобілізація робота населення росіяни

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