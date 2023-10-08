Дуда пояснив, чому напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії

Дуда відзначив, що Польща повинна аналізувати події в Ізраїлі з урахуванням власних інтересів та безпеки

Напад терористичної групи ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, адже відверне від неї увагу світу. Про це повідомляє президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Polsat News, якого цитує РАР.

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Дуда зазначив, що ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект «відвернення очей від України».

«Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу», - сказав президент Польщі.

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Водночас Дуда відзначив, що Польща повинна аналізувати події в Ізраїлі з урахуванням власних інтересів та безпеки.

При цьому президент Польщі побоюється, що ЄС може зазнати чергової хвилі міграції з Близького Сходу.

«Теми, які ми обговорювали останнім часом – прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту – стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим», – сказав він.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.

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Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.