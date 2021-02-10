Чотири країни готують санкції проти Росії через Навального

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму

До санкційного списку потраплять особи, які є причетними до затримання та арешту Навального, після того, які він повернувся в РФ

Естонія, Латвія, Польща та Литва готують санкції проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає телеканал TV3.

Відомо, що до санкційного списку потраплять особи, які є причетними до затримання та арешту Навального, після того, які він повернувся в РФ.

Відповідна ініціатива введення санкцій була розглянута під час візиту Ландсберґіса до Польщі. Там чиновник зустрівся з Збігнєвом Рау.

Ландсберґіс також зазначив, що країни Балтії та Польща можуть ввести санкції ще раніше, ніж Європейський союз.

Варто нагадати, що російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму. Політика ув'язнили після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння.