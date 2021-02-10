Чотири країни готують санкції проти Росії через Навального
До санкційного списку потраплять особи, які є причетними до затримання та арешту Навального, після того, які він повернувся в РФ
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає телеканал TV3.
Відомо, що до санкційного списку потраплять особи, які є причетними до затримання та арешту Навального, після того, які він повернувся в РФ.
Відповідна ініціатива введення санкцій була розглянута під час візиту Ландсберґіса до Польщі. Там чиновник зустрівся з Збігнєвом Рау.
Ландсберґіс також зазначив, що країни Балтії та Польща можуть ввести санкції ще раніше, ніж Європейський союз.
Варто нагадати, що російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму. Політика ув'язнили після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння.