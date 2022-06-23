У Києві затримано двох ворожих агентів

Росія не відмовляється від своїх планів захоплення території України

У розвідників виявили фото залізничної інфраструктури столиці

В Україні досі діє агентурна мережа Російської Федерації. Зокрема, у Києві затримали низку диверсантів. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці. У Шевченківському районі затримали жінку, в якої були фото блокпостів. У Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з учасники російських регулярних з’єднань, підпорядкованих Міністерству оборони РФ та іншим силовим відомствам РФ», – повідомив Громов.

Громов зазначив, що Росія не відмовляється від своїх планів захоплення території України і зриву постачання озброєння, однак Сили оборони України «діють єдино та злагоджено».

Нагадаємо, що у червні в Україні затримали більше 30 диверсантів, із яких 11 – в Києві.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник раніше повідомив, що російське керівництво намагається активізувати диверсійну роботу в Україні. Для ДРГ в Україні шукають найманців. За словами Мотузяника, перевага надається переважно вихідцям із Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською мовою.

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