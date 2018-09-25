ЦРУ планує розширити розвідку щодо «складних країн»



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Джина Гаспел

Складними країнами в США зазвичай називають Росію, Китай, Іран та Північну Корею

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів планує розширити масштаби збору інформації про «складні країни».

Про це заявила директор ЦРУ Джина Гаспел під час першого публічного виступу, передає NBC News.

Телеканал уточнив, що таке формулювання використовується, коли йдеться про розвідку щодо Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї.

Гаспел заявила, що в останні роки зусилля США з боротьби з «важкими проблемами« у розвідці затьмарювалися боротьбою з тероризмом.

Вона також розповіла про плани збільшити кількість американських розвідників за кордоном і вказала на необхідність навчання агентів іноземних мов.