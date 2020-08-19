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    Думки вголос

    На Білорусь може очікувати доля КНДР

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    На Білорусь може очікувати доля КНДР

    Лукашенко не пробачить активістам приниження і влаштує білорусам новий тридцять сьомий рік

    Мовою оригіналу

    У северных корейцев за всю историю КНДР был единственный шанс скинуть Ким Ир Сена и не допустить к власти его наследников. Ровно 64 года назад, в августе 1956 года, под влиянием идей 20 съезда большая группа членов ЦК попыталась снять будущего "великого вождя" с поста главы правящей партии. Причем, действовали они сугубо легальными средствами - выступили на пленуме и обвинили Кима в насаждении культа своей личности. Ким под влиянием советских и китайских товарищей поначалу сделал вид, что прислушался к критике. Но не простил противников и вскоре жестоко с ними расправился. Именно после этого он закрыл Корею, бывшую ранее обычным советским сателлитом, от мира и установил гипертоталитарный террористический режим наследственной власти.

    Если белорусам сейчас не удастся скинуть Лукашенко, страну ждет не возвращение в ситуацию, которая была до выборов, а судьба КНДР. Лука не простит протестующим унижения и устроит белорусам новый тридцать седьмой год. Его цель - установить в стране квазимонархию по севернокорейскому образцу и передать власть по наследству младшему сыну. Он пойдет на всё, чтобы реализовать эту бредовую идею.

    Сам Лукашенко не уйдет. Новый виток насилия в стране практически неизбежен. Те, кто пытается удержать людей от активных действий по освобождению политзаключенных и занятию государственных органов - в лучшем случае преступно наивны. Или восставший народ сметет карателей. Или каратели десятилетиями будут насиловать народ.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Олександр Лукашенко Північна Корея
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