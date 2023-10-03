The New York Times: Путін шукає способи, як позбавити Україну підтримки від США та Європи

Наразі Путін вважає, що може вплинути на американську політику з метою послабити підтримку України

Росія була розчарована тим, що Сполучені Штати Америки та Європа здебільшого проявляли єдність у питанні щодо продовження військової та економічної підтримки України

Політичні експерти та офіційні особи дедалі частіше називають повідомлення про втому заходу надавати Києву допомогу - новою стратегією російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Американські офіційні особи переконані, що для цього Кремль використовуватиме своїх пропагандистів та підконтрольні політичні партії, а також розпалюватиме теорії змови за допомогою нових технологій.

Чиновники США, опитані виданням, вважають, що Росія була розчарована тим, що Сполучені Штати Америки та Європа здебільшого проявляли єдність у питанні щодо продовження військової та економічної підтримки України, і намагатиметься виправити ситуацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі Путін вважає, що може вплинути на американську політику з метою послабити підтримку України та потенційно відновити свою перевагу на полі бою. Чиновники переконані, що Путін уважно стежить за політичними дебатами щодо допомоги Україні в США, де республіканська опозиція змусила лідерів Конгресу прийняти законопроект про тимчасові витрати, який не включав додаткову допомогу для країни.

За словами американських чиновників, Росія постійно проводить інформаційні операції, спрямовані на очорнення політики НАТО та США, і, ймовірно, нарощуватиме зусилля в найближчі місяці.

Очікують, що ставки Путіна щодо президентських виборів 2024 року будуть ще вищими, ніж під час виборів 2016 року, коли, за оцінками розвідки США, Кремль намагалася вплинути на процес на користь Дональда Трампа.

Кінцевою метою Росії «підрив» кандидатів, які підтримують Україну, і зміна політику США. Деякі офіційні особи США сумніваються, що Росія зможе зробити це. Водночас прогнозують, що Москва, якщо і не зможе вплинути на остаточний результат виборів, може розпалити достатню кількість дебатів щодо допомоги Україні, щоб майбутньому Конгресу було складніше ухвалювати рішення про додаткову підтримку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються оголосити про надання нового пакету допомоги Україні незабаром, який стане черговим свідченням про підтримку Києва Вашингтоном. США наголосили, що російському президенту Володимиру Путіну не варто очікувати раптового припинення заходів підтримки України зі сторони Заходу. Ця підтримка буде продовжуватися протягом необхідного часу, доки це буде вимагатися.