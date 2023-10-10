Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака

Кулеметник загинув на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Табака.

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13 вересня цього року на Донеччині загинув 29-річний прикарпатець Табак Володимир Вікторович з села Волосова Переріслянської громади.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік повернувся з-за кордону та добровольцем став на захист України. Попри відсутність будь-якого досвіду, він долучився до лав Збройних Сил. Володимир служив кулеметником у стрілецькому батальйоні 56-ї окремої мотопіхотної бригади. До останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність.

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Загинув Володимир Табак 13 вересня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу військами РФ українських позицій в селі Григорівка Донецької області.

«Мужні герої віддають найцінніше – своє життя для того, щоб ми могли жити. Ціною свого життя Володимир здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав його за цілісність і незалежність України. Тепер його ім’я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна-героя», – написала рідно селища захисника Людмила Станчук.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.