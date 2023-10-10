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Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака
Володимир не мав бойового досвіду, проте добровільно пішов на фронт
фото з відкритих джерел

Кулеметник загинув на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Табака.

13 вересня цього року на Донеччині загинув 29-річний прикарпатець Табак Володимир Вікторович з села Волосова Переріслянської громади.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік повернувся з-за кордону та добровольцем став на захист України. Попри відсутність будь-якого досвіду, він долучився до лав Збройних Сил. Володимир служив кулеметником у стрілецькому батальйоні 56-ї окремої мотопіхотної бригади. До останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність.

Загинув Володимир Табак 13 вересня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу військами РФ українських позицій в селі Григорівка Донецької області.

«Мужні герої віддають найцінніше – своє життя для того, щоб ми могли жити. Ціною свого життя Володимир здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав його за цілісність і незалежність України. Тепер його ім’я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна-героя», – написала рідно селища захисника Людмила Станчук.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть військові

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