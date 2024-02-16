Палата представників США пішла на канікули, Білий дім зробив заяву про Авдіївку: головне за ніч

Білий дім обурений з приводу того, що Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні

Білий дім вважає «критичною» ситуацію навколо Авдіївки та не виключає, що війська РФ можуть узяти місто під контроль, якщо Конгрес не ухвалить у негайному порядку новий пакет допомоги Україні. Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні. Білий дім розкритикував такий крок. Про це інформує представник Білого дому Ендрю Бейтс у мережі Х та The Hill.

У дописі Бейтса зазначається, що Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників «без розгляду ухваленого Сенатом пакету допомоги Україні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бейтс додав, що Джонсон оголосив канікули «замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці».

«Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі в американського народу падає... І замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон тікає, відправляючи Палату представників на дострокові канікули…він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам», – заявив Бейтс.

Білий дім зробив заяву про Авдіївку

Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів через відсутність достатньої кількості артилерійських снарядів в українських військ. Необхідно, щоб Конгрес США схвалив нову допомогу для України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі розповів, що на сході України бої є неймовірно інтенсивними. Зокрема, це стосується ситуації довкола Авдіївки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси», – зазначив Кірбі.

Чиновник нагадав, що оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів, США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

«Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна», – додав Кірбі.

Коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7

Головуюча цього року у «Групі семи» Італія планує скликати перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє ANSA.

За даними джерел італійського національного інформагентства в уряді країни, прийдешня зустріч «Групи» семи відбудеться віртуально.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, відповідний саміт міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) проводитиметься в режимі відеоконференції, як і на першу річницю широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, торік 24 лютого віртуальна зустріч G7 проводилася за участю президента України Володимира Зеленського, який виступав онлайн.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Італія сподівається використати головування в G7 для посилення підтримки України.

Білий дім застеріг Путіна від втручання у вибори США

Адміністрація Сполучених Штатів застерігає російського диктатора Володимира Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв. Про це заявив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Путін має стояти осторонь наших виборів», – заявив представник адміністрації США.

Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів, прокоментувавши останні заяви лідера РФ, що нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.

«Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі – і, звісно, її діям в Україні», – сказав Кірбі.

Розвідка США з’ясувала, чи зможе Росія розмістити ядерну боєголовку в космосі

За інформацією американської розвідки, зброя космічного базування, яку, ймовірно, розробляє Росія, скоріш за все, є ядерним пристроєм для засліплення, глушіння або спалювання електроніки всередині супутників, а не вибуховою ядерною боєголовкою для їхнього збиття. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джерело зазначило, що Вашингтон отримав нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом та спробами створити зброю космічного базування. Згідно з ними, нові російські можливості не становлять нагальної загрози для Сполучених Штатів.

Аналітики, які стежать за російськими космічними програмами, відзначають, що космічна загроза ймовірно пов'язана не з ядерною боєголовкою, а з потужним пристроєм, який використовує ядерну енергію для виконання атак на супутники. Це може бути прилад для блокування сигналів, засіб, призначений для засліплення датчиків зображення, або електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу електроніку супутників у конкретному орбітальному регіоні.

«Те, що Росія розробляє систему, яка живиться від ядерного джерела і має можливості радіоелектронної боротьби на орбіті, більш вірогідно, ніж теорія про те, що Росія розробляє зброю з ядерною боєголовкою», – сказав виконавчий директор адвокаційної групи Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.

У доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США за 2023 рік зазначається, що Росія розробляє цілу низку озброєнь, призначених для ураження окремих супутників, а також, імовірно, розробляє «більш потужні системи, які поширюють загрозу на структури всіх супутників».