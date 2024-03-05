ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк-1»

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень

Триває 741-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Середина-Буда, Дружба та Осоївка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’яч Чернігівської області; Бачівськ, Покровка, Басівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

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На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито п'ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Семенівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Первомайське та Орлівка Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив п'ять безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка та Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Новодарівка, Рівнопіль Запорізької області.

На Придніпровському (Херсонському) напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Антонівка, Велетенське, Тягинка, Іванівка Зміївка Херсонської області.

Цієї ночі, в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України, уражено російський корабель проєкту 22160 «Сергій Котов» з екіпажем на борту. Перевіряється інформація щодо перебування на борту корабельного транспортно-бойового гелікоптера Ка-29.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, зенітному ракетному комплексу «Бук-М1» та радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

До слова, за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.