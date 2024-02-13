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Грошові перекази мігрантів з ЄС до інших країн досягли рекорду – Eurostat

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Грошові перекази мігрантів з ЄС до інших країн досягли рекорду – Eurostat
Обсяг грошових переказів від мігрантів з Євросоюзу зростає
фото із відкритих джерел

Особисті перекази ЄС досягли рекордного рівня у в 2022 році

Обсяг грошових переказів, що надсилаються мігрантами з Євросоюзу до своїх країн, постійно збільшувався з 2014 року і в 2022 році досяг рекордних 43,5 млрд євро. Про це повідомило статистичне управління ЄС (Eurostat).

Це на 13,9% вище за показник за 2021 рік, який становив 38,2 млрд євро. Найбільшу частку коштів (9,6 млрд євро, або 22%) було переведено у 2022 році до європейських країн, які не входять до ЄС. Далі йдуть Азія (за винятком Близького та Середнього Сходу) – 8,6 млрд євро (20%) та держави північної Африки – 8,2 млрд євро (19%).

Грошові перекази мігрантів з ЄС до інших країн досягли рекорду – Eurostat фото 1

Тим часом обсяг переказів, що надходять до Євросоюзу, лише незначно зріс – з 11,6 млрд євро в 2014 році до 13,5 млрд євро в 2022 році. На європейські держави, які не входять до ЄС, припало 51% цих коштів (6,7 млрд. євро). Далі йде Північна Америка (2,6 млрд євро, або 20%) та країни центральної та південної частини Африки (1,4 млрд євро, або 10%).

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав $11,568 млрд, що на 7,8% менше, ніж роком раніше ($12,543 млрд). Про це свідчать дані Національного банку України.За даними Нацбанку, у грудні минулого року сума переказів становила $1,040 млрд, що на 6,1% менше, ніж у грудні 2022 року ($1,107 млрд). У розрахунках враховувалися як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

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Теги: росія санкції банк Європа гроші мігранти трудові мігранти

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