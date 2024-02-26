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Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
фото з відкритих джерел

Росія хоче дискредитувати президента США Джо Байдена та його колег-демократів

Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-акаунти та ботів. Про це повідомляє NBC News з посиланням на ексчиновників та експертів у США.

Зазначається, що Росія хоче дискредитувати президента США Джо Байдена та його колег-демократів. 

Експерти вважають, що поширення нападок на Байдена є частиною постійних зусиль Москви, спрямованих на скорочення американської військової допомоги Україні та підтримки та солідарності США з НАТО.

Вони кажуть, що подібні зусилля проводяться і в Європі, зокрема цього місяця Франція, Німеччина та Польща заявили, що Росія розпочала шквал пропаганди, щоб спробувати вплинути на вибори до Європейського парламенту в червні.

Американські офіційні особи та експерти найбільше стурбовані тим, що Росія може спробувати втрутитись у вибори через «глибоке підроблення» аудіо чи відео з використанням інструментів штучного інтелекту або через «злам і витік інформації». 

Найбільшою російською загрозою для виборів 2024 року, за словами експертів, можуть стати фейкові аудіо, створені штучним інтелектом.

Такі операції можуть бути спрямовані на те, щоб відбити бажання деяких виборців йти на вибори або посіяти недовіру щодо точності підрахунку бюлетенів.

Найімовірнішим сценарієм дезінформації будуть «гіперперсоналізовані локалізовані атаки», попередив експерт.

Раніше адміністрація Сполучених Штатів застерегла російського диктатора Володимира Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв. 

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Теги: росія Польща Німеччина Франція вибори у США перемога

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