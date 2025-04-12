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Держдеп США буде відстежувати «антихристиянські упередження» співробітників – Politico

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Держдеп США буде відстежувати «антихристиянські упередження» співробітників – Politico
За віросповіданням Рубіо є католиком
фото з відкритих джерел

Заходи вживаються відповідно до вимог виконавчого наказу президента США Дональда Трампа

Адміністрація президента США наказала працівникам Державного департаменту повідомляти про будь-які випадки прояву «антихристиянських упереджень», з якими вони можуть стикатися в роботі. Як інформує «Главком», про це пише Politico, покликаючись на власні джерела.

За даними видання, віднині Держдеп працюватиме над збором інформації, «що стосується антирелігійних упереджень», і збиратиме приклади антихристиянських упереджень в анонімних звітах.

Відповідний наказ розіслали до всіх американських посольств у всьому світі від імені держсекретаря Марко Рубіо. У ньому також вказано, що спеціальна робоча група збереться приблизно 22 квітня для обговорення перших результатів своєї роботи.

Як пише Politco, деякі працівники Держдепартаменту сприйняли цей наказ «із шоком і тривогою», оскільки, на їхню думку, припущення про те, що у відомстві є проблема з антихристиянськими упередженнями, є хибною.

Президентський указ Трампа зобовʼязує всі федеральні агентства виявляти й викорінювати «антихристиянську упередженість».

Раніше держсекретар США Марко Рубіо з'явився в ефірі телеканалу Fox News із хрестом на чолі. Це слід із попелу, що є частиною релігійного обряду під час святкування Попільної середи.

 

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Теги: Адміністрація Президента наказ Марко Рубіо США

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