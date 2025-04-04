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Трамп повідомив, коли Маск може покинути DOGE

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп повідомив, коли Маск може покинути DOGE
Трамп хоче, щоб Маск залишався на посаді глави DOGE якомога довше
колаж: glavcom.ua

Трамп про Маска: Настане момент, коли йому доведеться піти

Мільярдер Ілон Маск вже скоро може піти з посади голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Ілон Маск «залишався якомога довше». Однак він також сказав: «Настане момент, коли йому доведеться піти», частково через компанії, якими він керує.

На запитання репортера, як довго він очікує, що Маск, класифікований як спеціальний державний службовець, працюватиме в його адміністрації, він відповів: «Я маю на увазі, стільки, скільки він захоче».

Трамп вважає, що Маск, ймовірно, залишить свій пост через «кілька місяців». Відповідаючи на запитання про конкретну дату відставки Маска, Трамп сказав: «Я б думав, що кілька місяців».

Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, заявивши, що Маска не буде поруч нескінченно.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск залишиться другом і радником президента США Дональда Трампа й віцепрезидента Джей Ді Венса навіть після того, як залишить свою посаду в Департаменті ефективності уряду (DOGE).

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду (DOGE) припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів. 

Як повідомлялося, діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

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Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск

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