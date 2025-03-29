Міністр закордонних справ Данії закликав США до спільних дій заради безпеки Гренландії

Расмусен закликав адміністрацію Трампа змінити риторику щодо Гренландії та посилити безпеку в Арктиці

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав керівництво США змінити тональність заяв щодо Гренландії та шукати спільні рішення у посиленні безпеки в Арктиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Расмуссена в Х.

«Звісно ж ми відкриті до критики. Але маємо бути чесними: нам зовсім не подобається тон, з яким це висловлюється. Так не говорять з близькими союзниками. А я все ще вважаю, що США і Данія – близькі союзники», – заявив Расмуссен.

Таку заяву він опублікував після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса, який розкритикував Данію у недостатніх зусиллях щодо безпеки Гренландії.

Расмуссен заявив, що Данія розуміє прагнення США розширити військовий вплив на Гренландії та нагадав, що існуюча угода від 1951 року надає широкі можливості для цього.

«Якщо це те, чого ви бажаєте – давайте поговоримо про це… Ми, Данія і Гренландія, абсолютно відкриті до такої дискусії. Ми можемо дуже багато зробити з тією «рамкою», яку маємо. Давайте скористаємось нею, і зробимо це разом», – закликав він.

Міністр закордонних справ Данії згадав критику Венса про те, що Данія недостатньо робить для безпеки в Арктиці, та нагадав, що окремо Венс говорив те саме про США.

«Факт полягає у тому, що ми усі пожинали дивіденди від миру. Усі ми діяли, виходячи з припущень, що Арктика буде регіоном незначної напруги. Але ці часи скінчилися, статус кво – вже не варіант», – зауважив Расмуссен.

У заяві Расмуссен підкреслив, що саме тому нещодавно Данія ухвалила рішення про початок масштабних інвестицій у безпеку в регіоні, що забезпечить залучення більшої кількості військових, кораблів та безпілотних апаратів.

«І давайте не забувати: Гренландія є частиною НАТО. Гарантії безпеки НАТО зараз покривають Гренландію», – зазначив Расмуссен.

Нагадаємо, Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Гренландії звинуватив Данію у тому, що вона погано виконує свою роботу, забезпечуючи безпеку Гренландії, і припустив, що Сполучені Штати краще захищатимуть напівавтономну датську територію. Дональд Трамп неодноразово заявляв про контроль Гренландії.