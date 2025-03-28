Перемовини США та РФ на високому рівні. Марк Рубіо здивував заявою

«З обома сторонами потрібно провести велику роботу, особливо з російською стороною, з якою ми не спілкувались роками», – заявив Рубіо

Рубіо: Потрібно «більше прогресу на технічному рівні»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зарано очікувати на перемовини між Штатами та Росією на високому рівні, поки Білий дім вивчає відповідь Кремля на зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляє Barrons.

На питання журналіста про те, чи настав час для американсько-російських перемовин на високому рівні, після зустрічей делегацій країн у Саудівській Аравії, Рубіо відповів, що потрібно «більше прогресу на технічному рівні».

«З обома сторонами потрібно провести велику роботу, особливо з російською стороною, з якою ми не спілкувались роками», – заявив він.

На питання про те, скільки часу на це знадобиться, держсекретар заявив, що не може визначати часові межі, бо «це не від нас залежить».

Рубіо додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа проведе консультації, щоб обговорити результати зустрічей.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали і пост у соцмережі Х радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

Також речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики. Як передає «Главком», про це він сказав під час щоденного брифінгу для журналістів, цитує ТАСС.

За словами Пєскова, Україна нібито постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів.

Водночас, США наполягають на новій угоді про українські копалини, яка включатиме нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Як передає «Главком», про це повідомляє Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди.

Новий проєкт угоди виходить за рамки початкового. У FT зазначають, що Вашингтон «агресивно розширює» своє вимоги, а київські чиновники кажуть, що він може підірвати суверенітет України, направити прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США.