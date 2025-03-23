Bloomberg повідомив, до якого числа США прагне укласти перемир'я

Москва висуває жорсткі вимоги до будь-якої угоди, зокрема наполягає на припиненні постачання зброї Україні

Білий дім хоче укласти угоду про перемир’я до 20 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, які знайомі з питанням, США сподіваються, що таку угоду буде досягнуто до Великодня. Водночас у Білому домі визнають, що терміни можуть змінитися через значні розбіжності між позиціями сторін.

Також зазначається, що Москва висуває жорсткі вимоги до будь-якої угоди, зокрема наполягає на припиненні постачання зброї Україні. Однак Київ та його союзники категорично відкидають такі умови.

«Росія висувала максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї для України, позицію, яку Київ та його союзники відкинули. За словами джерел, Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив поставки життєво важливої ​​зброї, щоб чинити тиск на Україну, наразі не погоджувався на жодні обмеження», – йдеться у матеріалі.

Речник Білого дому Брайан Хьюз наголосив: «Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром», додавши, що адміністрація не розголошуватиме деталі переговорів або їхні часові рамки.

Нагадаємо, експосол України в США Олег Шамшур зазначив в інтерв’ю «Главкому», що наразі основна увага зосереджена на припиненні вогню, тоді як важливішим є питання змісту так званих мирних пропозицій Трампа.