Bloomberg повідомив, до якого числа США прагне укласти перемир'я
Москва висуває жорсткі вимоги до будь-якої угоди, зокрема наполягає на припиненні постачання зброї Україні
Білий дім хоче укласти угоду про перемир’я до 20 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
За інформацією джерел видання, які знайомі з питанням, США сподіваються, що таку угоду буде досягнуто до Великодня. Водночас у Білому домі визнають, що терміни можуть змінитися через значні розбіжності між позиціями сторін.
Також зазначається, що Москва висуває жорсткі вимоги до будь-якої угоди, зокрема наполягає на припиненні постачання зброї Україні. Однак Київ та його союзники категорично відкидають такі умови.
«Росія висувала максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї для України, позицію, яку Київ та його союзники відкинули. За словами джерел, Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив поставки життєво важливої зброї, щоб чинити тиск на Україну, наразі не погоджувався на жодні обмеження», – йдеться у матеріалі.
Речник Білого дому Брайан Хьюз наголосив: «Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром», додавши, що адміністрація не розголошуватиме деталі переговорів або їхні часові рамки.
Нагадаємо, експосол України в США Олег Шамшур зазначив в інтерв’ю «Главкому», що наразі основна увага зосереджена на припиненні вогню, тоді як важливішим є питання змісту так званих мирних пропозицій Трампа.
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