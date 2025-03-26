Boeing та Airbus відмовляться від важливого металу у виробництві літаків

Boeing та Airbus відмовляються від алюмінію, адже реактивні літаки наступного покоління будуть створені із інноваційних матеріалів

Компанії Airbus та Boeing планують перетворити авіаційну галузь, зосередившись на нових матеріалах та передових виробничих процесах, які стануть головною перевагою у конкуренції з Китаєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Interestingengineering.

«Airbus і Boeing переглядають свої підходи до виробництва, готуючись до наступного покоління пасажирських літаків. Обидві компанії поставили перед собою амбітні виробничі цілі, покликані змінити «аерокосмічний ландшафт», зосередившись на нових матеріалах і передових виробничих процесах, які могли б змінити принципи будівництва літаків», – йдеться у статті.

Мова про композитні матеріали, з яких виготовлятимуть деталі майбутніх моделей літаків за допомогою автоматизованого модуля складання. Такий підхід прискорить виробництво та знизить вагу літаків.

Airbus і Boeing налагоджують свої ланцюжки поставок, щоб збільшити темпи виробництва у наступні роки до 80 літаків на місяць, суттєво перевищивши поточний обсяг виробництва.

За прогнозами компаній, зміни у виробиництві призведуть до зростання виробництва авіалайнерів наступного покоління до 100 літаків на місяць, що вдвічі перевищує сучасні показники. «Хоча ці вузькофюзеляжні літаки наступного покоління не скоро з’являться на ринку, проблеми в ланцюжку поставок і потреби в розробці передових двигунів означають, що до запуску залишилося кілька років», – зазначає видання.

Десятиліттями алюміній був основним матеріалом для виготовлення реактивних літаків. Раніше найпопулярніші моделі пасажирських літаків – Boeing 737 і Airbus A320 – виготовлялися з алюмінію і вимагали довгої обробки в автоклавах, що сповільнювало випуск.

До слова, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Штати працюють над створенням винищувача шостого покоління F-47. Пізніше стало відомо, що США дійсно мають у своєму розпорядженні два прототипи стелс-винищувачів шостого покоління Next generation air dominance (Ngad), розроблених корпораціями Boeing і Lockheed Martin відповідно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 11 лютого 2025 року кілька виконавчих указів про введення 25-відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію, що наразі є поки його останньою дією у поточних зусиллях переглянути торгівельні відносини США з рештою світу.

При цьому міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що запроваджені мита США на сталь та алюміній є «абсолютно невиправданими».