Майбутній прем'єр-міністр Гренландії відкинув коментарі Рубіо про «анексію» острова

Майбутній прем’єр Гренландії заявив, що Рубіо помилився, коли сказав що острів хоче «відокремитися завтра»

Майбутній премʼєр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що розмови про анексію напівавтономного данського острова є неприйнятними. Так він прокоментував слова Державного секретаря США Марко Рубіо, який заявив, що Данія повинна врахувати той факт, що гренландці не хочуть бути частиною Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми тут люди; ми не є шматком власності, яку можна купити. Партнерство та співпрацю можна обговорювати завжди, але розмови про анексію неприйнятні», – заявив Нільсен.

Також майбутній прем’єр Гренландії заявив, що Рубіо помилився, коли сказав що острів хоче «відокремитися завтра».

«Він не правий, що Гренландія хоче відокремитися завтра. Він правий, що Гренландія не хоче бути Данією, але Гренландія точно також не хоче бути Американською», – сказав Нільсен.

«Ми щодня працюємо над створенням основи, щоб у майбутньому стати самостійними, але поки що ми до цього не готові. Те, що він каже, не витримує критики», – додав він.

Очікується, що нова коаліція під керівництвом Нільсена офіційно приступить до виконання своїх обов'язків 7 квітня.

Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання, щоб Гренландія стала частиною Сполучених Штатів. Він аргументував це стратегічними інтересами США, зокрема безпекою в Арктиці та економічними можливостями, такими як природні ресурси острова.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає застосування військової сили для анексії Гренландії, яка зараз є напівавтономною територією Данії. За словами Трампа, США стовідсотково отримають Гренландію. Трамп вважає, що є «імовірність того, що це можна зробити без військової сили». Однак додав: «Я нічого не знімаю зі столу».

Також, Нільсен відкинув претензії Трампа на острів та зазначив, що жителі Гренландії не прийматимуть рішення через страх чи примус. США не зможуть отримати Гренландію, незважаючи на бажання американського президента Дональда Трампа заволодіти островом. Майбутнє Гренландії визначають її жителі.