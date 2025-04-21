Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Китаї дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху
Дівчинка перенесла кілька операцій і була виписана з лікарні за 10 днів
колаж: scmp

Дитина не зазнала пошкоджень мозку 

Дев'ятирічна дівчинка із північного Китаю впала з 25-го поверху та дивом вижила. У неї діагностували переломи. Як передає «Главком», про це пише South China Morning Post.

Інцидент стався 27 березня в Таншані (провінція Хебей), коли дівчинка була одна у своїй кімнаті. За словами її матері, дівчинка вирішила відчинити вікно. Однак не втрималася та впала на майданчик, розташований на 18 поверхів нижче.

Про місцезнаходження дівчинки сім'я дізналася від управителя житлового комплексу: він повідомив, що дитина лежить на майданчику сьомого поверху.

Зрозумівши, що його донька зникла, батько тричі визирнув у вікно, але він не побачив нікого на землі
Зрозумівши, що його донька зникла, батько тричі визирнув у вікно, але він не побачив нікого на землі

Після падіння дівчинка змогла пройти кілька кроків, тож батько не помітив її з їхнього поверху.

«Я була у розпачі. Перше, що сказала моя дочка, побачивши мене, було: «Мамо, врятуй мене», – розповіла мати дівчинки.

Оскільки всі лікарні в Таншані відмовилися приймати її, батьки терміново повезли дівчинку до Пекіна, за 200 кілометрів від міста.

У неї діагностували переломи рук, надбрівної дуги та грудного хребця. Мозок не постраждав. Дівчинка перенесла кілька операцій і була виписана з лікарні за 10 днів.

До слова, Китай першим у світі запустив 10G-інтернет. Згідно з офіційним повідомленням Huawei China Unicom в Китаї, у районі Сюнъань, запустили  мережу, побудовану на основі технології 50G PON з неймовірною швидкістю понад 9800 Мбит/с. 

Читайте також:

Теги: Китай батьки дитина батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Битва за Панамський канал
Панамський канал: ситуація загострюється
9 квiтня, 15:57
У Києві на прийомі у стоматолога помер семирічний хлопчик
У Києві на прийомі у стоматолога помер семирічний хлопчик
22 березня, 13:53
Ван прибув з триденним візитом до Москви для переговорів про стратегічне співробітництво
Китай підтримав мирні ініціативи між Росією та США
1 квiтня, 08:34
Зеленський: Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні
Президент опублікував відео допиту двох полонених громадян Китаю
9 квiтня, 22:27
Китай виявив запаси нафти під морем
Китай знайшов під морем великі запаси нафти
11 квiтня, 14:30
Російський чиновник цинічно назвав брехнею заяви про те, що китайські громадяни беруть участь у бойових діях в Україні
Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії
12 квiтня, 15:05
Apple була на межі кризи до того, як Трамп поступився із тарифами
Як Трамп врятував Apple від кризи – деталі від Bloomberg
15 квiтня, 09:06
Тарифна війна Китаю та США дорого коштуватиме виробникам чіпів
Скільки грошей виробники електроніки США втратять через Трампа: дані Reuters
16 квiтня, 16:16
Китайці хочуть привабити нових клієнтів із США
Як обійти мита Трампа: китайські продавці звернулись до америкаців із пропозицією
18 квiтня, 08:42

Соціум

Хто підніме білий прапор? Найрезонансніші заяви Папи Римського про війну
Хто підніме білий прапор? Найрезонансніші заяви Папи Римського про війну
У Китаї дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху
У Китаї дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху
Армія Ізраїлю визнала, що випадково розстріляла авто з рятувальниками в Газі
Армія Ізраїлю визнала, що випадково розстріляла авто з рятувальниками в Газі
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
Папа Франциск стане першим понтифіком за понад століття, похованим за межами Ватикану
ЗСУ уразили місце пуску дронів на Курщині, ліквідовані десятки військових РФ
ЗСУ уразили місце пуску дронів на Курщині, ліквідовані десятки військових РФ
Папа Римський був «Таємним Сантою» для України: що понтифік подарував військовим
Папа Римський був «Таємним Сантою» для України: що понтифік подарував військовим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
29K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
23K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua