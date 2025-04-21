У Китаї дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху

Дівчинка перенесла кілька операцій і була виписана з лікарні за 10 днів

Дитина не зазнала пошкоджень мозку

Дев'ятирічна дівчинка із північного Китаю впала з 25-го поверху та дивом вижила. У неї діагностували переломи. Як передає «Главком», про це пише South China Morning Post.

Інцидент стався 27 березня в Таншані (провінція Хебей), коли дівчинка була одна у своїй кімнаті. За словами її матері, дівчинка вирішила відчинити вікно. Однак не втрималася та впала на майданчик, розташований на 18 поверхів нижче.

Про місцезнаходження дівчинки сім'я дізналася від управителя житлового комплексу: він повідомив, що дитина лежить на майданчику сьомого поверху.

Зрозумівши, що його донька зникла, батько тричі визирнув у вікно, але він не побачив нікого на землі

Після падіння дівчинка змогла пройти кілька кроків, тож батько не помітив її з їхнього поверху.

«Я була у розпачі. Перше, що сказала моя дочка, побачивши мене, було: «Мамо, врятуй мене», – розповіла мати дівчинки.

Оскільки всі лікарні в Таншані відмовилися приймати її, батьки терміново повезли дівчинку до Пекіна, за 200 кілометрів від міста.

У неї діагностували переломи рук, надбрівної дуги та грудного хребця. Мозок не постраждав. Дівчинка перенесла кілька операцій і була виписана з лікарні за 10 днів.

До слова, Китай першим у світі запустив 10G-інтернет. Згідно з офіційним повідомленням Huawei China Unicom в Китаї, у районі Сюнъань, запустили мережу, побудовану на основі технології 50G PON з неймовірною швидкістю понад 9800 Мбит/с.