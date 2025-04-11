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Китай знайшов під морем великі запаси нафти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай знайшов під морем великі запаси нафти
Китай виявив запаси нафти під морем
фото із відкритих джерел

Після приходу Дональда Трампа до Білого дому Китай різко почав скорочувати імпорт нафти із США

Глибоко під морем Китай знайшов 100 мільйонів тонн нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  IFLScience.

Як зазначили у Китайській національній офшорній нафтовій корпорації (CNOOC), велике нафтове родовище Хуейчжоу знайдено у глибоких і надглибоких шарах під Південнокитайським морем. Через уже пробурені свердловини вдалося видобути сотні барелів сирої нафти, і в компанії стверджують, що підтверджені запаси значно більші.

«Свердловину HZ19-6-3 пробурено на глибину 5415 метрів, де виявлено загалом 127 метрів нафтових і газових продуктивних зон. Під час випробувань свердловина давала 413 барелів сирої нафти та 2,41 мільйона кубічних футів природного газу на день. Завдяки продовженню розвідки доведений обсяг нафтового родовища перевищив 100 мільйонів тонн нафтового еквівалента», – йдеться в заяві CNOOC.

Видання IFLScience повідомляє, що новознайдений об’єкт Хуейчжоу розташований приблизно за 170 кілометрів (105 миль) від узбережжя Шеньчжень у провінції Гуандун на півдні Китаю, в межах виняткової економічної зони, яка простягається на 200 морських миль від узбережжя країни і дає право на рибальство, буріння та розвідку. 

Цікаво, що журналісти Bloomberg пишуть, що після приходу Дональда Трампа до Білого дому Китай різко почав скорочувати імпорт нафти із США. Він упав майже до нуля.

«Постачання сирої нафти до Китаю в перші місяці цього року склало приблизно 1% імпорту країни. Закупівлі найбільшого у світі імпортера у найбільшого у світі експортера скоротяться практично до нуля в міру загострення торгової війни між двома економіками-гігантами», – пише Bloomberg. В агентстві зазначили, що в попередні роки постачання зросло, але з приходом Дональда Трампа почало відразу скорочуватися.

«Заходи у відповідь Пекіна, який підвищив тарифи на імпорт зі США до 84%, а також останнє підвищення мит США для Китаю до 125% тільки ще більше затьмарюють картину», – підсумувати журналісти Bloomberg.

До слова, завтра, 12 квітня, Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Міністерство фінансів наголосило, що Китай ігноруватиме подальші тарифи з боку США на китайські товари.

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Теги: нафта Китай родовище

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