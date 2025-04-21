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Китай застеріг країни від укладення торгових угод із США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Китай застеріг країни від укладення торгових угод із США
Пекін рішуче виступатиме проти будь-якої сторони, яка укладатиме угоди
фото ілюстративне

Вашингтон підвищив тарифи на китайський імпорт до 145%, що спонукало Пекін запровадити відповідні мита

У понеділок Китай звинуватив Вашингтон у зловживанні тарифами та попередив країни про небезпеку укладення ширших економічних угод зі Сполученими Штатами за рахунок Китаю. Такий крок посилив риторику Пекіна у загостреній торговельній війні між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пекін рішуче виступатиме проти будь-якої сторони, яка укладатиме угоди за рахунок Китаю, і «вживатиме контрзаходів рішучим і взаємним чином», заявило Міністерство торгівлі Китаю.

Міністерство відповіло на звіт Bloomberg, у якому йдеться, що адміністрація Трампа готується чинити тиск на країни, які прагнуть зниження тарифів або звільнення від них, щоб вони скоротили торгівлю з Китаєм, включаючи введення фінансових санкцій.

Президент Дональд Трамп призупинив широкомасштабні тарифи, оголошені ним 2 квітня щодо десятків країн, за винятком Китаю, виділивши другу за величиною економіку світу для найбільших зборів.

Вашингтон підвищив тарифи на китайський імпорт до 145%, що спонукало Пекін запровадити відповідні мита у розмірі 125% на американські товари. Минулого тижня Китай дав зрозуміти, що його власні загальні ставки більше не зростатимуть.

«Сполучені Штати зловживають тарифами щодо всіх торгових партнерів під прапором так званої «еквівалентності», а також змушують усі сторони розпочати так звані переговори про взаємні тарифи з ними», – заявив представник міністерства.

Китай налаштований і здатний захищати свої права та інтереси, а також готовий зміцнювати солідарність з усіма сторонами, заявило міністерство.

«Факт у тому, що ніхто не хоче вибирати сторону», – сказав Бо Чжен'юань, партнер китайської консалтингової компанії Plenum.

«Якщо країни мають високу залежність від Китаю в інвестиціях, промисловій інфраструктурі, технологічних знаннях і споживанні, я не думаю, що вони погодяться на вимоги США. Багато країн Південно-Східної Азії належать до цієї категорії».

Дотримуючись жорсткої позиції, Пекін цього тижня скличе неформальне засідання Ради Безпеки ООН, щоб звинуватити Вашингтон у залякуванні та «киданні тіні на глобальні зусилля заради миру та розвитку» через використання тарифів як зброї.

Раніше цього місяця торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що майже 50 країн звернулися до нього для обговорення різкого додаткового підвищення тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Відтоді відбулося кілька двосторонніх переговорів щодо тарифів, під час яких Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису в рамках переговорів зі США, а Індонезія планує збільшити імпорт продуктів харчування та товарів зі США та скоротити замовлення з інших країн.

Нагадаємо, 76% американців вважають, що нещодавні тарифи Трампа підвищать ціни на товари, які вони купують. Зокрема, 44% очікують, що ціни зростуть сильно, а 31% – трохи, лише 7% очікують, що тарифи спричинять зниження цін. 

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Теги: Китай тарифи США

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