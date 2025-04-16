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Скільки грошей виробники електроніки США втратять через Трампа: дані Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скільки грошей виробники електроніки США втратять через Трампа: дані Reuters
Тарифна війна Китаю та США дорого коштуватиме виробникам чіпів
фото із відкритих джерел

Кожен із трьох найбільших виробників обладнання для мікросхем у США може зазнати збитків у розмірі близько $350 млн

Нові тарифи президента США Дональда Трампа можуть коштувати американським виробникам чіпових пристроїв понад $1 млрд. на рік. Про повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела, ознайомлені з галузевими розрахунками, пише «Главком». 

«Кожен із трьох найбільших виробників обладнання для мікросхем у США – Applied Materials, Lam Research та KLA – може зазнати збитків у розмірі близько $350 млн протягом року, пов'язаних з тарифами», – випливає з публікації.

Ще одна компанія з виробництва чіпів – Onto Innovation – також може зіткнутися з додатковими витратами десятки мільярдів доларів.

При цьому у виданні уточнили, що ці компанії вже зазнали мільярдних збитків внаслідок запровадження колишнім американським лідером Джо Байденом обмежень на постачання передового обладнання до Китаю.

До слова, торгова війна США та Китаю спричинила розкол у Білому домі. Посадовці Білого дому розходяться в думках у питанні торговельної війни з Китаєм, не маючи єдиної позиції.

Нагадаємо, голова американської Федеральної комісії зв'язку (FCC) Брендан Карр вважає, що європейські країни мають зробити вибір: продовжити партнерство з американськими компаніями або перейти на китайські технології. 

 

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Теги: США тарифи війна Китай технології

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