Китай перший у світі запустив 10G-інтернет

Китай став першою у світі країною, де був запущений широкосмуговий інтернет 10G

Згідно з офіційним повідомленням Huawei China Unicom в Китаї, у районі Сюнъань, запустили мережу, побудовану на основі технології 50G PON з неймовірною швидкістю понад 9800 Мбит/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mydrivers.

Huawei у партнерстві з China Unicom повідомили про запуск першої в Китаї високошвидкісної мережі 10G, що працює в районі Сюнъань, розташованому неподалік від Пекіна в провінції Хебей. За результатами вимірювань, швидкість інтернет-з’єднання досягла понад 9800 Мбит/с, що значно перевищує звичайні домашні інтернет-стандарти.

Ця мережа побудована на основі технології 50G PON, що дозволяє значно підвищити пропускну здатність. Таким чином, швидкість інтернет-з’єднання для кожного користувача збільшилася з 1 Гбит/с до 10G, а час затримки в мережі знизився до мілісекунд.

Один із жителів Сюн'аня розповів, що раніше під час роботи декількох пристроїв розумного будинку Wi-Fi буквально задихався, а тепер все працює плавно, навіть якщо одночасно стрімити у 8K і грати в хмарі.

У Пекіні швидкість під час тестів також вражає: до 9340 Мбіт/с на скачування і понад 6300 Мбіт/с на відправлення. Простий розрахунок показує: 90-гігабайтний фільм із роздільною здатністю 8K тепер можна завантажити за 72 секунди. Гігабітній мережі для цього знадобилося б близько 12 хвилин.

Нагадаємо, Гонконзьке видання South China Morning Post повідомило про низку дивних смертей відомих китайських фахівців у сфері розвитку штучного інтелекту протягом останніх років. За словами журналістів, ці смерті викликали питання та побоювання з приводу особистої безпеки дослідників та рівня стресу, який вони зазнають. Ця стурбованість тим більше актуальна, оскільки ШІ зараз у центрі технологічної війни між Китаєм та США.