Фінляндія повідомила, як змінилася ситуація на кордоні з РФ після його закриття

Уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією

До країни перестали прибувати біженці із Росії після закриття кордону

Шукачі притулку припинили приходити до кордону Фінляндії з боку Росії після повторного закриття. Про це пише Yle.

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За даними фінських прикордонників, у неділю, 17 грудня, на східний кордон Фінляндії, який повторно закрили, не прибуло жодного шукача притулку з території РФ.

Водночас повідомляється, що у суботу, 16 грудня, біля пункту пропуску «Ваалімаа» одна людина перелізла паркан і потрапила на територію Фінляндії. Після того паркан зміцнили та посилили спостереження.

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Прикордонники повідомили, що на момент закриття кордону до пункту у Ваалімаа прямувала група зі 100-200 людей, але після того розвернулася.

Нагадаємо, уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією через нелегальних мігрантів. Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд повністю закриє кордон із Росією. Пункти пропуску на східному кордоні знову закриються 15 грудня о 20.00. Кордон закриють до 14 січня 2024 року.

Рантанен наголосила, що закриття кордону необхідне для контролю ситуації. Міністерка заявила, що ситуація на східному кордоні становить загрозу національній безпеці.

Стало відомо, що жоден біженець із тих, хто прибув через східний кордон із Росією до Фінляндії, не отримав притулку в країні.

До слова, Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Фінляндії «проблемами» через вступ країни до НАТО.