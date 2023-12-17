Путін погрожує Фінляндії військами

Путін запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Фінляндії «проблемами» через вступ країни до НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю для програми «Москва. Кремль. Путін».

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«Взяли і затягли до НАТО Фінляндію. У нас що, були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки», – сказав Путін.

Путін почав погрожувати Фінляндії військами.

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«Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась», – заявив диктатор.

При цьому Путін запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО. «Із ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це вони (НАТО – ред.) створюють проблеми з нами, потому що не хочуть такого конкурента в образі Росії», – заявив він.

До слова, уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією через нелегальних мігрантів.