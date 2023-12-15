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Фінляндія на місяць повністю закриває кордон з РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Фінляндія на місяць повністю закриває кордон з РФ
Пункти пропуску знову закриються 15 грудня о 20.00
фото з відкритих джерел

Країна закриває нещодавно відкриті пункти пропуску

Уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією. Про це повідомляє Yle.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд повністю закриє кордон із Росією. Пункти пропуску на східному кордоні знову закриються 15 грудня о 20.00. Кордон закриють до 14 січня 2024 року.

Рантанен наголосила, що закриття кордону необхідне для контролю ситуації. Міністерка заявила, що ситуація на східному кордоні становить загрозу національній безпеці.

«Зрозуміло, що двох тижнів закритого режиму було недостатньо. Очевидно, що явище незаконного в'їзду відбувається під впливом іншої держави та пов'язане із злочинністю», – сказала вона.

Вранці 14 грудня відновили роботу два прикордонні переходи на кордоні Фінляндії з Росією – «Ваалімаа» та «Ніірала». У четвер на відкриті пункти вже перетину кордону прибули загалом понад 60 прохачів притулку. 

Закрити щойно відкриті пункти пропуску уряд закликала Прикордонна служба.

Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про повне закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з країною-агресоркою РФ з 18 листопада. Там встановлено загороджувальні конструкції.

Як повідомляло видання Yle, фінським прикордонникам довелося використати газ, аби зупинити потік людей, котрі не виконували їхні накази і рухалися з території РФ.

Теги: росія Фінляндія кордон

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