Держприкордонслужба розповіла, скільки хабарів пропонували чоловіки, щоб виїхати за кордон

Є два основних напрямки, де прикордонники фіксують спроби незаконно перетнути кордон

Загальна сума запропонованих хабарів сягає понад 3 млн грн

За час дії воєнного стану інспекторам Державної прикордонної служби понад 800 разів було запропоновано хабар. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За його словами, чоловіки, які хотіли незаконно перетнути кордон, понад 800 разів пропонували інспекторам ДПСУ неправомірну вигоду. Загальна сума цих хабарів сягає понад 3 млн грн.

Андрій Демченко зазначає, що є два основних напрямки, де прикордонники фіксують спроби незаконно перетнути кордон. Вони розташовані поза межами пунктів пропуску. Зокрема, і на напрямку, де кордон проходить по річці.

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Порушники намагаються перетнути кордон і на пунктах пропуску, але там вони зазвичай використовують підробні документи або ж намагаються підкупити інспекторів Держприкордонслужби.

«За останній час ми бачимо більше спроб, коли чоловіки ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, хто в багажнику, хто за різними перемичками, хто в салоні вантажівок у спальних приміщеннях водіїв. Але всі ці спроби викриваються. Також працює оперативно наш розвідувальний блок, який завчасно вишукує інформацію щодо таких спроб», – розповів речник ДПСУ.

Як повідомлялося, за даними ВВС, від початку повномасштабної війни Росії проти України й до 31 серпня 2023 року з метою уникнення служби у ЗСУ кордон із сусідніми країнами нелегально перейшли 19 740 українських чоловіків призовного віку.

Журналісти зазначають, що їм невідомо, як чоловікам вдалося покинути Україну, але відомо, які методи використали інші 21 113 осіб, яких затримали прикордонники України. 14 313 людей намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а решта 6 800 чоловіків скористалися підробленими документами, в яких були зазначені фіктивні причини виїзду, наприклад, вигадані хвороби.