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До Землі наближається майже 100-метровий астероїд

Ірина Бура
glavcom.ua
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До Землі наближається майже 100-метровий астероїд
фото ілюстративне з відкритих джерел

Довжина небесного об'єкта становить 97,8 метра

Увечері у вівторок, 26 листопада, у космосі поблизу планети Земля пролетить астероїд під назвою 2006 WB. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Як повідомляє NASA, довжина небесного об'єкта становить 97,8 метра.

Відстань від нього до нашої планети становитиме 891 242 км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді він вважатиметься «потенційно небезпечним об’єктом», зазначає NASA.

Нагадаємо, астронавти, можливо, зможуть здійснити подорож на Марс за допомогою поромів з астероїдів. Ця цікава ідея, запропонована українськими дослідниками, справді змушує замислитись. Науковці заявили про можливість користування астероїдами, що вже пролітають повз Землю. У результаті вони знайшли 120 кандидатів для маршрутів між Землею, Венерою та Марсом.

Також стало відомо, що китайський космічний стартап Deep Blue Aerospace оголосив про початок продажу квитків на суборбітальний політ у відкритий космос, який планується на 2027 рік.

До слова, космічні сили США повідомили, що компанія SpaceX отримала контракт на $733,6 млн для здійснення запуску дев'яти космічних місій, пов'язаних із національною безпекою США. Повідомляється, що з дев'яти запланованих місій сім будуть виконані для Агентства космічних розробок (SDA), яке підпорядковується безпосередньо Космічним силам США.

Раніше стало відомо, що SpaceX уперше змогла посадити надважкий ракетний носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship. Про це повідомляє компанія в соцмережі Х. До слова, NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня.

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Теги: NASA подорож соцмережі астероїд SpaceX космос земля політ

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