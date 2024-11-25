До Землі наближається майже 100-метровий астероїд

Довжина небесного об'єкта становить 97,8 метра

Увечері у вівторок, 26 листопада, у космосі поблизу планети Земля пролетить астероїд під назвою 2006 WB. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Як повідомляє NASA, довжина небесного об'єкта становить 97,8 метра.

Відстань від нього до нашої планети становитиме 891 242 км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді він вважатиметься «потенційно небезпечним об’єктом», зазначає NASA.

Нагадаємо, астронавти, можливо, зможуть здійснити подорож на Марс за допомогою поромів з астероїдів. Ця цікава ідея, запропонована українськими дослідниками, справді змушує замислитись. Науковці заявили про можливість користування астероїдами, що вже пролітають повз Землю. У результаті вони знайшли 120 кандидатів для маршрутів між Землею, Венерою та Марсом.

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