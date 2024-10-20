Міноборони США запустить в космос дев'ять місій разом із SpaceX

SpaceX отримала від Космічних сил США контракт більш як на $730 млн

Космічні сили США повідомили, що компанія SpaceX отримала контракт на $733,6 млн для здійснення запуску дев'яти космічних місій, пов'язаних із національною безпекою США. Про це інформує Space.com.

Повідомляється, що з дев'яти запланованих місій сім будуть виконані для Агентства космічних розробок (SDA), яке підпорядковується безпосередньо Космічним силам США.

Два інші запуски SpaceX виконає для Національного офісу рекогностування (NRO), який є частиною урядових розвідувальних агенцій США.

У заяві Космічних сил не надаються деталі щодо запусків для SDA, але зазначено, що місії для NRO, яке управляє американськими розвідувальними супутниками, будуть запущені з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в четвертому кварталі 2025 і 2026 фінансових років.

Тим часом, 19 жовтня, SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з черговою партією супутників Starlink із космодрому у Флориді.

Запуск відбувся о 02:21 за київським часом.

Перший ступінь ракети приземлився на безпілотне судно Just Read the Instructions в Атлантичному океані через 8,5 хвилин після старту. Супутники були розгорнуті на орбіті через 64 хвилини після запуску.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що SpaceX уперше змогла посадити надважкий ракетний носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship. Про це повідомляє компанія в соцмережі Х.

До слова, NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня.

Раніше стало відомо, що мільярдер Ілон Маск оголосив про перенесення штаб-квартир його компаній SpaceX і X. Переміщення штаб-квартир вплине на тисячі співробітників, так як компанії вимагають, щоб працівники перебували в офісах.