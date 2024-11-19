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Зеленський оприлюднив ролик до тисячного дня повномасштабної війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський оприлюднив ролик до тисячного дня повномасштабної війни
«Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Ми – це Україна», – сказав 24 лютого 2022 року Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент опублікував відеоролик, присвячений 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео до тисячного дня вторгнення російських загарбників в Україну. У відеоролику зібрано ключові моменти боротьби народу України проти російських загарбників. Відео очільник держави розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Відеоролик починається з цитати президента України від 24 лютого 2022 року про те, що «сьогодні президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі». «Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Ми – це Україна», – сказав тоді Зеленський.

У відео згадуються основні моменти війни, серед яких спротив українського народу, коли українці на початку великої війни згуртувалися і почали виготовляти «коктейлі Молотова», будувати загороджувальні споруди, далі йдуть страшні кадри з Бучі, Маріуполя, Каховської ГЕС, а також щемлмві кадри звільнення міст, острова Зміїний, повернення полонених, візити лідерів держав та міжнародних організацій, перемоги у спорті. 

Нагадаємо, Росія у війні проти України втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими й пораненими. А за десять днів – стільки, скільки Радянський Союз втратив в Афганістані за десять років. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на вчорашньому засіданні Ради Безпеки ООН. Крім того, міністр повідомив, що з 2022 року Росія вбила щонайменше 659 українських дітей, і ця цифра продовжує зростати.

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Теги: путін спротив 24 лютого відео звільнення президент Україна Володимир Зеленський українці соцмережі

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