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Китайська компанія почала продаж квитків на політ у відкритий космос: яка ціна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Китайська компанія почала продаж квитків на політ у відкритий космос: яка ціна
Це частина розвитку космічного туризму, де учасники досягнуть відкритого космосу, не виходячи на орбіту
фото: Xinhua/Shutterstock

Deep Blue Aerospace: Для успіху космічної програми потрібні багаторазові ракети

Китайський космічний стартап Deep Blue Aerospace оголосив про початок продажу квитків на суборбітальний політ у відкритий космос, який планується на 2027 рік. Про це повідомляє Sky News.

У першому турі продаються лише два квитки за ціною близько $210 тис. Компанія обіцяє додаткові квитки наступного місяця. Це частина розвитку космічного туризму, де учасники досягнуть відкритого космосу, не виходячи на орбіту.

Космічний туризм стає все більш популярним напрямком для компаній, що займаються освоєнням космосу. Американські компанії, як-от SpaceX Ілона Маска та Blue Origin, вже активно працюють у цій сфері. У вересні 2024 року SpaceX здійснила політ з мільярдером Джаредом Айзекманом та ще трьома приватними астронавтами, де Айзекман став першою людиною, яка виконала приватний вихід у відкритий космос.

Deep Blue Aerospace заявляє, що для успіху її космічної програми потрібні багаторазові ракети. Компанія планує вперше випробувати повернення ракети-носія на Землю у 2025 році, що є важливим кроком для зниження витрат і підвищення життєздатності космічного туризму.

Цей напрямок стрімко розвивається, і великі прориви, такі як успішне повернення ракетного прискорювача компанією SpaceX за допомогою роботизованих систем, дозволяють значно зменшити витрати на космічні польоти.

Нагадаємо, космічні сили США повідомили, що компанія SpaceX отримала контракт на $733,6 млн для здійснення запуску дев'яти космічних місій, пов'язаних із національною безпекою США. 

Повідомляється, що з дев'яти запланованих місій сім будуть виконані для Агентства космічних розробок (SDA), яке підпорядковується безпосередньо Космічним силам США.

Раніше стало відомо, що SpaceX уперше змогла посадити надважкий ракетний носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship. Про це повідомляє компанія в соцмережі Х. До слова, NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня.

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Теги: політ туризм космос SpaceX

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