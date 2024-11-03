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Байден пояснив американцям, чому Трампу та його команді варто «надерти дупу» на цих виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Байден пояснив американцям, чому Трампу та його команді варто «надерти дупу» на цих виборах
Байден описав республіканців як тих, кого хочеться «шльопнути по дупі»
фото: скриншот з відео

Байден не вважає правильним, що республіканці хочуть зниження податків для багатих

На передвиборному заході в Пенсільванії президент США Джо Байден висловився про кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа та його прихильників, використовуючи незвчичну риторику. Про це свідчить опубліковане відео на youtube-каналі PBS NewsHour.

Байден описав республіканців як групу, якій хочеться «шльопнути по дупі».

«Є одна річ, яку хочуть зробити Трамп та його республіканські друзі. Вони хочуть запровадити великі податкові пільги для багатих... Ці республіканці, вони, як ті самі хлопці, яких хочеться шльопнути по дупі», – заявив Байден. 

Ілон Маск, один із ключових союзників Трампа, вирішив відповісти на слова Байдена в соцмережі X. «Він називав мене геєм, а тепер хоче помацати мене за дупу», – написав підприємець.

Нагадаємо, Джо Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну в Білому домі. Кумедні фото та відео поширилися в мережі.

Із нагоди Геловіну – наймоторошнішого і водночас найвеселішого американського свята глава держави традиційно влаштовує для співробітників своєї адміністрації вечірку. На ній президент, зокрема, пригощає їхніх дітей різними солодощами.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп попрацював водієм сміттєвоза у межах своєї передвиборчої кампанії.

Зазначається, що таким чином Трамп хотів привернути увагу до зауваження, яке напередодні зробив президент США Байден. Останній заявив, що «прихильники Трампа – сміття». 

До слова, це не перше «перевтілення» політика-мільйонера Трампа на простого «робочого». Так, під час недільної прогулянки Трамп зайшов в один із McDonald's в Пенсільванії, де він змінив піджак на фартух, щоб попрацювати кухарем. Пізніше він роздавав відвідувачам їжу через прохідне вікно в ресторані, наголошуючи, що приготував її сам і що все залежить від нього.

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Теги: вибори у США Джозеф Байден соцмережі відео пільги президент Ілон Маск партії

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