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Стівен Кінг пояснив, чому йде з популярної соцмережі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Письменник назвав атмосферу у мережі занадто токсичною
фото з відкритих джерел

Стівен Кінг заявив, що переходить у соцмережу Threads

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що залишає соціальну мережу Х через токсичність самої платформи. Відповідне рішення він опублікував на власному акаунті в соцмережі Х. 

«Я залишаю Twitter (нині Х – «Главком») . Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною», – написав Кінг.

Він додав, що переходить у соцмережу Threads.

«Слідкуйте за мною в Threads, якщо захочете», – звернувся письменник до читачів. 

Нагадаємо, Стівен Кінг привернув увагу до свого роману «Мертва зона», опублікованого у 1979 році, зробивши несподівану заяву про паралелі між його персонажем і Дональдом Трампом. У своєму дописі на платформі X (раніше Twitter) Кінг зазначив:

«45 років тому я написав книгу про Дональда Трампа. Вона називалася«Мертва зона». Я назвав його Грег Стілсон». Заява Кінга викликала активне обговорення в соціальних мережах, де користувачі ділилися власними інтерпретаціями й міркуваннями щодо подібностей між вигаданим персонажем і реальним політиком.

До слова, мільярдер Ілон Маск певен, що користувачі не повинні довіряти месенджеру WhatsApp. Про це Маск написав у Twitter. Мільярдер відреагував на твіт, де користувач показав знімок з екрана, що месенджер WhatsApp декілька разів використовував мікрофон поки людина спала.

 

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Теги: Threads соцмережі Стівен Кінг письменник Ілон Маск

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