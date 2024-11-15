Стівен Кінг пояснив, чому йде з популярної соцмережі

Стівен Кінг заявив, що переходить у соцмережу Threads

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що залишає соціальну мережу Х через токсичність самої платформи. Відповідне рішення він опублікував на власному акаунті в соцмережі Х.

«Я залишаю Twitter (нині Х – «Главком») . Намагався залишитися, але атмосфера стала занадто токсичною», – написав Кінг.

Він додав, що переходить у соцмережу Threads.

«Слідкуйте за мною в Threads, якщо захочете», – звернувся письменник до читачів.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like. — Stephen King (@StephenKing) — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024

Нагадаємо, Стівен Кінг привернув увагу до свого роману «Мертва зона», опублікованого у 1979 році, зробивши несподівану заяву про паралелі між його персонажем і Дональдом Трампом. У своєму дописі на платформі X (раніше Twitter) Кінг зазначив:

«45 років тому я написав книгу про Дональда Трампа. Вона називалася«Мертва зона». Я назвав його Грег Стілсон». Заява Кінга викликала активне обговорення в соціальних мережах, де користувачі ділилися власними інтерпретаціями й міркуваннями щодо подібностей між вигаданим персонажем і реальним політиком.

До слова, мільярдер Ілон Маск певен, що користувачі не повинні довіряти месенджеру WhatsApp. Про це Маск написав у Twitter. Мільярдер відреагував на твіт, де користувач показав знімок з екрана, що месенджер WhatsApp декілька разів використовував мікрофон поки людина спала.