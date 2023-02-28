До Землі прямують чотири астероїди розміром із хмарочос

Жоден з цих астероїдів не наблизиться до Землі ближче ніж на 3,5 млн км

Наприкінці лютого та на початку березня повз Землю пролетять чотири великі астероїди. Про це повідомляє Space.com з посиланням на NASA.

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Жоден з цих астероїдів не наблизиться до Землі ближче ніж на 3,5 млн км. У список потенційно небезпечних астероїдів NASA вносить обʼєкти, що наближаються до Землі на відстань менше 7,5 мільйони кілометрів та мають діаметр понад 150 метрів.

Серед цих астероїдів – 2012 DK31 діаметром 137 метрів, який проходить на відстані 4,8 млн кілометрів від Землі. NASA уже спрогнозувало його шлях на наступні 200 років і виявило, що він не становитиме ризику для Землі.

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Другий великий астероїд – 2006 BE55 – пролітає повз Землю 28 лютого на відстані 3,5 млн кілометрів від Землі. Він має діаметр 137 метрів.

У п'ятницю, 3 березня, повз Землю пролетять ще два великі астероїди. Це 2007 ED125 діаметром 213 метрів та 2021 QW, який має діаметр 76 метрів.

Нагадаємо, 13 лютого невеликий астероїд, який деякі називають метеороїдом, врізався в атмосферу Землі над північною Францією. Маленький космічний камінь був лише один метр завширшки. Міжнародна метеорна організація заявила, що це могло бути джерелом потенційного падіння метеорита. Будь-які знайдені шматочки можуть стати предметом майбутніх досліджень.