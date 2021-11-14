Мігранти на польському кордоні, Україна більше не «зелена» для ЄС. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Мігранти на білорусько-польському кордоні тримають у напрузі Європу, Україну офіційно виключили із «зеленого списку» для подорожей, а на Луганщині загинули двоє військових. Про ці та інші найважливіші за останні 7 днів новини – в огляді від «Главкома».

МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації: що варто знати

Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки для українців, які мають протипоказання до вакцинації. Відповідну форму довідки № 028-1/о можна буде отримати у сімейного лікаря. Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення.

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання головного ката донецької «Ізоляції»

Контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області «Ізоляція».

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.





Мігранти з Білорусі штурмують польський кордон, ситуація загострюється

На польсько-білоруському кордоні групи нелегальних мігрантів роблять спроби провокацій та силового перетину кордону. Відео з місця події публікують у мережах.

Міноборони Польщі стверджує, що події в районі кордону відбуваються «за присутності і під контролем білоруських служб», і публікує фото осіб у камуфляжі на білоруській стороні. До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

Крім того, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Так, у ніч проти суботи, 13 листопада, білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасову огорожу на польському кордоні.

ЄС офіційно виключив Україну із «зеленого списку» для подорожей

Європейський Союз оновив «зелений список» країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Як ідеться на сайті Ради ЄС, Україну виключили із «зеленого» переліку.

До «зеленого списку» потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожувальників з країн, які перебувають у «зеленому списку».

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

Сьогодні Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, жителям яких дозволений в’їзд без поважної мети навіть за наявної вакцинації.

Позашляховик збив дітей у Харкові: поліція підозрює, що водій був під наркотиками

Водія, який 11 листопада вдень збив на переході двох підлітків у Харкові, затримали полісмени. Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Міністр культури Ткаченко подав заяву про відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Про це урядовець повідомив на своїй Facebook-сторінці.

У дописі Ткаченко назвав причини, які змусили його піти на цей крок. Зокрема, міністра не влаштовує то факт, що нещодавнє рішення Кабміну щодо Держкіно приймалося без погодження з його міністерством.

Слідчі ДБР аргументували підозру Леросу за середній палець Зеленському

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Соратник Кернеса Терехов офіційно став мером Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Ігоря Терехова міським головою. Про це повідомляє громадська організація «Громадянська мережа «Опора», яка транслювала засідання наживо. За словами голови ТВК Олени Матвієнко, комісія отримала від Терехова необхідний пакет документів особисто.

На Луганщині загинули двоє військових 79-ї десантно-штурмової бригади

У районі Попасної Луганської області під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв.

Українці підкорили одну з найскладніших вершин Гімалаїв

Троє українських альпіністів піднялись на досі неприступну вершину гори Аннапурни III в Гімалаях.

«До складу експедиції увійшли: черкасець В'ячеслав Полежайко, кияни Михайло Фомін та Микита Балабанов. Альпіністи подолали неприступне південно-східне ребро гори висотою 7 555 м, яке три десятиліття залишалось неприступним. Під час маршруту чоловіки пройшли 2800 м стіни у Гімалаях, яку до них не зміг підкорити ніхто», – йдеться у повідомленні Черкаської ОДА.

Сходження відбулося 6 листопада.