Група мігрантів прорвалася до Польщі: поліція затримала 22 громадян Іраку

Близько 50 мігрантів прорвалися із Білорусі до Польщі

Група мігрантів з Близького Сходу у суботу ввечері силою прорвалася на територію Польщі з Білорусі в районі населеного пункту Стажина. Кордон перетнули 50 осіб. Про це повідомляє у Twitter поліція Підляського воєводства Польщі.

«Вчора близько 17-ї години (за місцевим часом), біля Стажини до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку», – йдеться в повідомленні.

Також інформується, що в районі населеного пункту Колонія Клюковіце під час спроби силового проникнення через кордон до Польщі великою кількістю мігрантів було атаковано поліцейських. Зокрема, один з кинутих каменів потрапив у каску поліцейського, яку було пошкоджено. Каменями пошкоджений також один з поліцейських автомобілів.

Раніше повідомлялося, що щзброєні співробітники білоруських спецслужб прибувають до кордону з Польщею у районі пропускного пункту Кузьниця.

Нагадаємо, напередодні НАТО засудило гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії.

Крім того, екссекретар РНБО зробив страшний прогноз щодо міграційної кризи. Ще РНБО вважає, що поблизу кордону з Білоруссю є «проблемна точка» .

Згодом стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах: оприлюднено цифри.

Раніше Ірак закрив консульства Білорусі та скасував авіарейси до Мінська.

Крім того, Британія відправила групу інженерних військ до польського кордону.

У міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

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