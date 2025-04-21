Трамп наказав приспустити прапори США

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть Папи Римського Франциска. Він віддав декілька наказів, про що розповів у соцмережі TruthSocial, передає «Главком».

«На знак пошани до пам’яті Його Святості Папи Франциска, <...>, я наказую, щоб прапор Сполучених Штатів був приспущений на Білому домі, а також на всіх державних будівлях і територіях, на всіх військових постах і морських станціях, а також на всіх морських суднах федерального уряду у окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів, включно з їхніми територіями та володіннями, до заходу сонця в день поховання», - йдеться у дописі.

Трамп також наказав, аби прапор був приспущений на той самий термін у всіх посольствах, консульських установах та інших об'єктах Сполучених Штатів за кордоном, включно з усіма військовими об'єктами, морськими суднами та станціями.

скриншот: TruthSocial

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Тоді лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска. Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.