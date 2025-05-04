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Трамп розкрив плани щодо третього президентського терміну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп розкрив плани щодо третього президентського терміну
Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін
фото з відкритих джерел

Президент США стверджує, що багато людей просять його про те, щоб він балотувався на третій термін

Президент США Дональд Трамп прокоментував своє ставлення до можливості балотуватися на третій термін на виборах у 2028 році. Як інформує «Главком», відповідну заяву Трамп зробив у інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.

Трамп стверджує, що багато людей просять його про те, щоб він балотувався на третій термін, але, оскільки це забороняє Конституція, то він цього не прагне.

Натомість він, мовляв, хоче мати чотири хороші роки, яких «досить, щоб зробити щось, що вражає». Потім, за словами Трампа, він прагне передати посаду, «в ідеалі, якомусь хорошому республіканцеві, який продовжить справу».

Коли в нього запитали, кого він бачить своїм наступником, Трамп назвав імена свого віцепрезидента Джей Ді Венса, а також держсекретаря Марко Рубіо.

Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, наголосивши, що є способи це зробити. Тим часом у його інтернет-магазині почався продаж шапок і футболок із написом Trump 2028 – саме того року відбудуться нові президентські вибори.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом грав із ним у гольф, а потім узяв його з собою на інтерв’ю. 

 

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Теги: вибори Конституція Дональд Трамп президент

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