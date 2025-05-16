Трамп натякнув на Стамбул, але досі тримає інтригу

Трамп досі не озвучив, чи поїде від до Туреччини

Раніше Трамп заявив, що приїде на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно»

Президент США Дональд Трамп досі не розкрив остаточно свій маршрут на 16 травня, натякаючи на можливість візиту до Стамбула для переговорів щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп уточнив, що місце призначення поки невідоме, оскільки рішення щодо цього може змінюватися в залежності від дзвінків і запитів на останню хвилину

Агенство Reuters цитує слова президента: «Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення, тому що будуть дзвінки: «Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?»».

Нагадаємо, Трамп заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним.

Відповідну заяву Трамп зробив перед приземленням в Об’єднаних Арабських Еміратах, куди він вирушив у межах подорожі на Близький Схід. Журналіст поцікавився, чи розчарував американського президента рівень російської делегації у Стамбулі, на що той заявив, що нічого не знає про делегацію і «ні в чому не розчарований».

«Я навіть не перевіряв. Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося. І очевидно, що він не збирався йти», – додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня.

Так, Трамп приїде на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно», про що він сказав під час свого візиту до Катару.

«Якщо щось трапиться, я поїду у пʼятницю, якщо це буде доречно. Але ми маємо людей, які просто зараз ведуть перемовини. Я просто сподіваюсь, що Росія і Україна зможуть зробити щось», – заявив Трамп.

Тим часом очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що вони чекатимуть українську сторону на перемовинах у п'ятницю, 16 травня,