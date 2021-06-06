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    Зі стільцями, книжками та їжею – кияни продовжують шикуватися у черги за щепленням

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    У довгій черзі кияни розважалися, як могли - Зі стільцями, книжками та їжею – кияни продовжують шикуватися у черги за щепленням
    У довгій черзі кияни розважалися, як могли
    Фото: suspilne.media

    Біля центру масової вакцинації від Covid-19, що на Броварському проспекті, людно уже від ранку

    До київського центру масової вакцинації від Covid-19, що на Броварському проспекті у Києві, продовжують шикуватися черги. Так, уранці 6 червня, за кілька годин до відкриття, журналісти «Суспільного» нарахували близько 400 охочих щепитися.

    Центр розпочинає роботу о 10:00 та працює до 17:30. Багато хто прийшов зі своїми стільцями, а деякі кияни прихопили з собою книжки, напої та їжу.

    Як повідомив один з охочих зробити щеплення, Тарас, він зайняв місце одразу у двох чергах «на всяк випадок». А Даша та Сергій розповіли, що чергують під МВФ зі стільчиками з шостої ранку. Кажуть, що приходили сюди вдень 5 червня, але пішли, побачивши чергу.

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    Зі стільцями, книжками та їжею – кияни продовжують шикуватися у черги за щепленням
    Зі стільцями, книжками та їжею – кияни продовжують шикуватися у черги за щепленням
    Фото: suspilne.media

    Як повідомлялося, у суботу, 5 червня, в центрі вакцинації від Covid-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували понад 2,5 тисячі осіб.

    Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: МВФ кияни
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    Зі стільцями, книжками та їжею – кияни продовжують шикуватися у черги за щепленням