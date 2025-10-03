У Пермському краї РФ атаковано хімзавод «Азот»

Росіяни фіксують «зупинку технологічного циклу»

Невідомі безпілотники атакували великий хімічний завод «Азот» у місті Березники Пермського краю Росії. Атаку вранці 3 жовтня підтвердив губернатор регіону Дмитро Махонін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За повідомленнями російських пабліків, пізно ввечері напередодні в районі заводу лунали сильні «хлопки». Згодом мер Березників Олексій Казаченко повідомив про «зупинку технологічного циклу» на підприємстві.

Губернатор Махонін підтвердив, що на хімзаводі дійсно була «короткочасна зупинка технологічного циклу». Він запевнив, що підприємство нібито вже працює у штатному режимі. «Загроз екологічній ситуації немає», і безпеці мешканців нічого не загрожує.

Завод «Азот» є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії та входить до складу компанії «Уралхім». На його потужностях випускають аміак, карбамід, аміачну і натрієву селітру, а також азотну кислоту.

Ці хімікати, крім використання як добрива, мають подвійне призначення і можуть бути використані як компоненти для виробництва вибухових речовин. За підсумками 2024 року підприємство вийшло на рекордні обсяги виробництва – понад 2,3 млн тонн продукції.

Завод спеціалізується на виробництві хімічних сполук, зокрема компонентів, які можуть використовуватись у вибухівці.