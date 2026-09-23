Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту
Президент заявив, що вже наступного року існує ймовірність, що рішення на полі бою почне ухвалювати штучний інтелект
Фото: скриншот трансляції

Президент попередив, що вже наступного року штучний інтелект може почати самостійно ухвалювати рішення на полі бою

Війну Росії проти України необхідно завершити до того, як штучний інтелект почне відігравати самостійну роль у прийнятті рішень на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня, пише «Главком» .

«Уже наступного року існує реальна ймовірність, що рішення на полі бою почне приймати штучний інтелект, а не лише люди. Нам потрібен мир до того, як ми досягнемо цієї точки», – сказав Зеленський.

За словами президента, світ має враховувати стрімкий розвиток військових технологій і систем озброєння. Він наголосив на необхідності діяти до того, як технології перейдуть на новий етап розвитку.

Зеленський також закликав уповільнити розвиток технологій та зброї, призначеної для ураження людей, перш ніж штучний інтелект отримає ще ширші можливості на полі бою.

Раніше Зеленський заявляв, що дрони та штучний інтелект уже змінюють характер сучасної війни. У березні 2026 року під час виступу перед парламентом Великої Британії він зазначав, що ситуацію на полі бою вже значною мірою визначають дрони та ШІ.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну, втрати російської армії, удари по території РФ, переговори та майбутнє військових технологій. «Главком» зібрав головні тези виступу президента.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання зустріч в Анкориджі між президентом США Трампом та російським диктатором Путіним відбулася 15 серпня 2025 року
Трамп і Путін поспішають, але час на боці Києва: чого чекати далі?
6 вересня, 16:12
Путін заперечує право України на існування. Чим це небезпечно для Європи
Маніакальна одержимість Путіна Україною стала загрозою для безпеки Європи
14 вересня, 09:29
Рятувальники Київщини продовжують приборкувати полум'я
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
27 серпня, 21:59
Пінчук зазначив, що назва конференції «Ялтинська європейська стратегія» для нього насамперед пов’язана з Кримом
Мільярдер Пінчук розказав про далекобійну «ялтинську стратегію» Зеленського
12 вересня, 20:25
Російські війська регулярно застосовують керовані авіабомби для ударів по Сумській області
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Сумах авіабомбою (оновлено)
18 вересня, 22:50
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Росія виявилася слабшою, ніж дехто очікував
Міністр оборони Швеції оцінив реальну військову силу Росії
17 вересня, 20:31
Генерал Віктор Ніколюк залишив посаду командувача військ на східному напрямку
Ніколюк залишив Угруповання військ «Схід», але зберіг іншу посаду: пояснення військових
17 вересня, 21:59
Андрій Богдан керував Офісом президента з червня 2019 року до лютого 2020 року
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
18 вересня, 15:31
Звернення з'явилося після прямого заклику президента США Дональда Трампа сісти за стіл переговорів
Путін звернувся до російських військових після завершення виборів
Сьогодні, 16:16

Події в Україні

«Цієї зими буде болісно і Росії»: Зеленський попередив про відповідь на удари окупантів
«Цієї зими буде болісно і Росії»: Зеленський попередив про відповідь на удари окупантів
Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту
Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський
Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський
Меланія Трамп заявила, що намагається зірвати плани Путіна
Меланія Трамп заявила, що намагається зірвати плани Путіна
«Хотіли взяти Київ за три дні. Чому через чотири роки горить Москва?»: Сибіга звернувся до Росії в ООН
«Хотіли взяти Київ за три дні. Чому через чотири роки горить Москва?»: Сибіга звернувся до Росії в ООН

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
51K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua