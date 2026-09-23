Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту

Президент заявив, що вже наступного року існує ймовірність, що рішення на полі бою почне ухвалювати штучний інтелект

Президент попередив, що вже наступного року штучний інтелект може почати самостійно ухвалювати рішення на полі бою

Війну Росії проти України необхідно завершити до того, як штучний інтелект почне відігравати самостійну роль у прийнятті рішень на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня, пише «Главком» .

«Уже наступного року існує реальна ймовірність, що рішення на полі бою почне приймати штучний інтелект, а не лише люди. Нам потрібен мир до того, як ми досягнемо цієї точки», – сказав Зеленський.

За словами президента, світ має враховувати стрімкий розвиток військових технологій і систем озброєння. Він наголосив на необхідності діяти до того, як технології перейдуть на новий етап розвитку.

Зеленський також закликав уповільнити розвиток технологій та зброї, призначеної для ураження людей, перш ніж штучний інтелект отримає ще ширші можливості на полі бою.

Раніше Зеленський заявляв, що дрони та штучний інтелект уже змінюють характер сучасної війни. У березні 2026 року під час виступу перед парламентом Великої Британії він зазначав, що ситуацію на полі бою вже значною мірою визначають дрони та ШІ.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну, втрати російської армії, удари по території РФ, переговори та майбутнє військових технологій. «Главком» зібрав головні тези виступу президента.