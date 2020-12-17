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    У світі

    Прем'єр-міністр Португалії також ізолювався через Covid-19 у Макрона

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    Кошта скасував усі заплановані публічні заходи - Прем'єр-міністр Португалії також ізолювався через Covid-19 у Макрона
    Кошта скасував усі заплановані публічні заходи
    Фото: flickr.com

    Він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, який заразився коронавірусом

    Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов на самоізоляцію. Про це повідомляє Reuters.

    У середу Кошта зустрічався з Макроном в Парижі, вони тепло привітали один одного, були в масках. У рамках їх зустрічі був діловий обід, на якому обговорювалися пріоритети Португалії у статусі голови Євросоюзу з січня 2021 року.

    Кошта через самоізоляцію скасував усі заплановані найближчі публічні заходи і візити, включно з поїздкою на Сан-Томе і Прінсіпі та у Гвінею Біссау.

    Зазначимо, що прем'єр Франції ізолюється через коронавірус у Макрона.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили у пресслужбі президента.

    Теги: Еммануель Макрон президент коронавірус
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