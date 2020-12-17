Прем'єр-міністр Португалії також ізолювався через Covid-19 у Макрона

Він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, який заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов на самоізоляцію. Про це повідомляє Reuters.

У середу Кошта зустрічався з Макроном в Парижі, вони тепло привітали один одного, були в масках. У рамках їх зустрічі був діловий обід, на якому обговорювалися пріоритети Португалії у статусі голови Євросоюзу з січня 2021 року.

Кошта через самоізоляцію скасував усі заплановані найближчі публічні заходи і візити, включно з поїздкою на Сан-Томе і Прінсіпі та у Гвінею Біссау.

Зазначимо, що прем'єр Франції ізолюється через коронавірус у Макрона.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили у пресслужбі президента.