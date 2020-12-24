Президент Франції одужав від коронавірусу

Макрон звернувся до французів і нагадав про правила під час пандемії коронавірусу

Еммануель Макрон після дотримання санітарного протоколу також завершив семиденну ізоляцію

Президент Франції Еммануель Макрон одужав від Covid-19 та завершує самоізоляцію. Про це повідомляє Єлисейський палац.

«Президент Республіки станом на сьогодні, 24 грудня, більше не має симптомів Covid-19», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Макрон після дотримання санітарного протоколу також завершив семиденну ізоляцію.

Президент Франції, звертаючись до громадян напередодні Різдва, нагадав про необхідність дотримання санітарних норм в умовах пандемії, соціальної дистанції, провітрювання приміщень, носіння масок, а також регулярного миття рук і зменшення повсякденних контактів.

Як повідомлялося, хворий на коронавірус президент Франції Еммануель Макрон почав видужувати.

Нагадаємо, коронавірус у Макрона протікав з ускладненнями, йому було важко дихати.

Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він пішов на самоізоляцію як мінімум на тиждень.

Макрон заявляв, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у минулу середу.