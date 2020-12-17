Прем'єр Франції ізолюється через коронавірус у Макрона

Прем'єр не буде присутній у сенаті

Він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якого виявили Covid-19

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відправився на самоізоляцію. Про це повідомляє BFM TV.

У повідомленні сказано, що після виявлення коронавірусу у президента Франції Еммануеля Макрона прем'єр-міністр Жан Кастекс також відправився на самоізоляцію, оскільки є контактною особою.

Повідомляється, що він не буде присутній у сенаті, де його чекали у четвер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили у пресслужбі президента.