Прем'єр Франції ізолюється через коронавірус у Макрона
Він контактував з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якого виявили Covid-19
Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відправився на самоізоляцію. Про це повідомляє BFM TV.
У повідомленні сказано, що після виявлення коронавірусу у президента Франції Еммануеля Макрона прем'єр-міністр Жан Кастекс також відправився на самоізоляцію, оскільки є контактною особою.
Повідомляється, що він не буде присутній у сенаті, де його чекали у четвер.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19. ПЛР-тест був зроблений при появі перших симптомів, повідомили у пресслужбі президента.