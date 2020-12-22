ЗМІ: коронавірус у Макрона протікає з ускладненнями, йому важко дихати

Еммануель Макрон залишається на самоізоляції в своїй резиденції в передмісті Парижа

Стан президента Франції оцінюється як стабільний

Стан інфікованого коронавірусом президента Франції Еммануеля Макрона стабільний, однак, за даними ЗМІ, хвороба протікає з ускладненнями.

«У президента продовжують виявлятися симптоми», – повідомив представник уряду Франції Габріель Аттал.

За його словами, стан Макрона оцінюється як стабільний. Зараз президент продовжує працювати дистанційно, перебуваючи в ізоляції в резиденції у Версалі.

Однак, як повідомляє BFM TV з посиланням на неназваного чиновника, Макрон виснажений хворобою, яка протікає з ускладненнями, зокрема йому важко дихати.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон, у якого кілька днів тому підтвердили коронавірус, в стабільному стані і залишається на самоізоляції в своїй резиденції в передмісті Парижа.

Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він пішов на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.

Макрон заявив, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у середу.