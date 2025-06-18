Через ДТП на перехресті вулиць Антоновича та Федорова тролейбуси рухаються із затримкою

На перехресті вулиць Федорова та Антоновича сталася дорожньо-транспортна пригода

Обидві автівки отримали значні механічні пошкодження

У Києві на перехресті вулиць Федорова та Антоновича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Honda та KIA, яка ускладнила рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки та «Київпастранс».

Зазначається, що, попри те, що автівки отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.

Обидві автівки отримали значні механічні пошкодження фото: соцмережі

Аварія спричинила ускладнення в русі транспорту, зокрема, була затримана робота громадського транспорту.

Через ДТП було затримано рух тролейбусів маршрутів №№ 40 та 40к по вулиці Федорова, 16. На місце події для з'ясування обставин та оформлення інциденту була викликана поліція.

За інформацією «Київпастрансу», рух транспорту було відновлено о 10:15, проте, рух тролейбусів відбувається з відхиленням від графіка.