Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого

На Київщині очікується невеликий дощ та мокрий сніг

У неділю, 18 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, місяцями туман. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Вночі у західних, північних та центральних областях, вдень в Україні невеликий дощ та мокрий сніг. У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 3-8° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни та Закарпатті 5-10° тепла.

На Київщині 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний , 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.